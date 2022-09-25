Дмитриева рассказала, кто из российских теннисисток может сыграть на Итоговом турнире WTA

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева оценила шансы российских теннисисток Людмилы Самсоновой и Екатерины Александровой квалифицироваться на Итоговый чемпионат WTA.

Ранее Самсонова завоевала титул на турнире категории WTA-500 в Токио (Япония), а Александрова – на турнире WTA-250 в Сеуле (Южная Корея).

«Как оцениваю перспективы Самсоновой и Александровой попасть на Итоговый чемпионат WTA? Никак. Думаю, что они и не претендуют на это место. Пока они на подступах.

У Касаткиной есть шансы. Касаткина заиграла на том уровне, который от неё ждали в начале сезона. Немного поздновато, но ей 25 лет — она ещё успеет всё сделать», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.