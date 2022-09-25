Бьорн Борг эмоционально высказался о последнем матче Роджера Федерера

Бывшая первая ракетка мира Бьорн Борг прокомментировал завершение карьеры швейцарца Роджера Федерера.

«Роджер — хороший друг, и он один из великих. Он всегда невероятно продвигал теннис по всему миру. Он немного нервничал, потому что уже давно не играл слишком много матчей и слишком много турниров, но он справился невероятно хорошо. У них были хорошие шансы на победу, но он просто хотел повеселиться. Эта ситуация с фанатами, так много людей по всему миру смотрят на него, я просто сказал Роджеру, чтобы он наслаждался этим и был счастлив.

«После матча все эмоции нахлынули, и это нормально. Он столько лет в теннисе, но этот парень был невероятным, и он тоже такой замечательный человек. Мы знаем его семью и встречаемся уже много лет. У всех нас были слёзы на глазах, потому что этот отличный парень уходит из тенниса. Это печально, и определённо нам будет его не хватать, но видеть всех там… он знал, что все его поддерживают, любят и будут скучать по нему», — приводит слова Борга Eurosport.