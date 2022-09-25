Оже-Альяссим — об игре с Джоковичем: не первый раз близок к победе над великими чемпионами

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим (команда мира) высказался о своей победе над сербом Новаком Джоковичем (сборная Европы) на Кубке Лэйвера. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:3).
«Сегодня фантастический день. Это было одно из лучших выступлений в моей карьере. В последнее время я несколько раз был близок к победе над этими великими чемпионами, поэтому приятно одержать такую победу, особенно перед вами на этой арене, а также для команды мира.
Немного странно чувствовал себя в первой игре дня, но после состояние стало очень хорошим, свободным. Я понимал, что набираю хороший ритм на подаче и приёме. Это был напряжённый, очень важный для нас момент. Но победа в парном разряде придала мне уверенности в одиночном разряде», — приводит слова Оже-Альяссима Eurosport.
- 25 сентября 2022
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