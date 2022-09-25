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Сборная мира впервые в истории завоевала трофей Кубка Лэйвера

Сборная мира впервые в истории завоевала трофей Кубка Лэйвера
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Сборная мира впервые стала победителем Кубка Лэйвера, который проходит в Лондоне с 23 по 25 сентября. Американский теннисист Фрэнсис Тиафо одолел грека Стефаноса Циципаса и принёс представителям мира победу на этом турнире. Счёт перед последним поединком соревнований — 13:8.

В заключительный день соревнований команде мира удалось одержать три победы в трёх матчах и заработать девять очков, что позволило им оторваться от европейских теннисистов в общем рейтинге. Победителями Кубка Лэйвера стали Феликс Оже-Альяссим, Фрэнсис Тиафо, Томми Пол, Джек Сок, Алекс де Минор, Тейлор Фритц и Диего Шварцман.

В программе турнира также запланирован матч между представителем США Тейлором Фритцем и норвежцем Каспером Руудом, однако турнирного значения он уже не несёт. До этого Кубок Лэйвера неизменно выигрывала команда Европы.

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