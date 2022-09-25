Фото: Александр Бублик отбивает удар ручкой от ракетки в финале турнира в Метце
Поделиться
44-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик в проигранном финале хардового турнира категории ATP-250 в Метце (Франция) отбил удар Лоренцо Сонего ручкой от ракетки.
Этот момент произошёл во втором сете при счёте 1:3 в пользу итальянца. Счёт 30:40. Александр делает подачу, с которой Сонего справляется с трудом, после чего Бублик ответил курьёзным ударом ручкой. Этот гейм в итоге казахстанский теннисист проиграл, как и весь финал.
Лоренцо Сонего одержал победу со счётом 7:6 (7:3), 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 26 минут. По пути к финалу Сонего одолел таких теннисистов, как россиянин Аслан Карацев, француз Жиль Симон, американец Себастьян Корда, поляк Хуберт Хуркач. Призовой фонд турнира составил € 534 555.
Комментарии
- 25 сентября 2022
-
20:37
-
20:15
-
20:07
-
20:07
-
18:56
-
18:56
-
18:41
-
18:12
-
17:58
-
17:51
-
17:44
-
16:08
-
15:49
-
15:15
-
14:14
-
14:09
-
13:59
-
13:46
-
13:06
-
12:55
-
12:43
-
11:58
-
11:41
-
10:49
-
10:33
-
10:07
-
09:53
-
09:43
-
09:21
-
09:07
-
08:44
-
08:19
-
07:31
-
06:55
-
06:31
Партнерский контент