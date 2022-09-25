Фото: Александр Бублик отбивает удар ручкой от ракетки в финале турнира в Метце

44-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик в проигранном финале хардового турнира категории ATP-250 в Метце (Франция) отбил удар Лоренцо Сонего ручкой от ракетки.

Этот момент произошёл во втором сете при счёте 1:3 в пользу итальянца. Счёт 30:40. Александр делает подачу, с которой Сонего справляется с трудом, после чего Бублик ответил курьёзным ударом ручкой. Этот гейм в итоге казахстанский теннисист проиграл, как и весь финал.

Лоренцо Сонего одержал победу со счётом 7:6 (7:3), 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 26 минут. По пути к финалу Сонего одолел таких теннисистов, как россиянин Аслан Карацев, француз Жиль Симон, американец Себастьян Корда, поляк Хуберт Хуркач. Призовой фонд турнира составил € 534 555.