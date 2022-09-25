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Серена Уильямс эмоционально высказалась о завершении карьеры и влиянии материнства

Серена Уильямс эмоционально высказалась о завершении карьеры и влиянии материнства
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23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде американская теннисистка Серена Уильямс эмоционально высказалась о завершении карьеры и влиянии материнства на её спортивную жизнь.

«Мне просто нужно было остановиться. Я всегда говорила, что хочу остановиться, когда играю в действительно хороший теннис: побеждаю и побеждаю хороших игроков. Но духовно я хочу больше времени проводить со своей семьёй.

Как суперпрактичная мама я не могу сказать вам, как было тяжело играть. Я проиграла так много матчей после рождения Олимпии. Потому что было трудно находиться на корте. Я чувствую, что отдала так много своей жизни теннису, всю свою жизнь, что пришло время сделать что-то другое для меня, а также поработать над другими вещами», — цитирует Уильямс Sportskeeda.

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