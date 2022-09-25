Завершившая карьеру Серена Уильямс: я чувствую, что хочу вернуться
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23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде американская теннисистка Серена Уильямс, которая завершила карьеру, призналась, что хочет и может вернуться в тур.
«Я чувствую, что хочу вернуться. Я определённо всё ещё могу вернуться», — приводит слова Уильямс Sportskeeda.
На Открытом чемпионате США – 2022, который стал, по словам Серены Уильямс, для неё последним, она дошла до третьего круга, в котором проиграла австралийке Айле Томлянович со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 1:6.
Напомним, последний раз Серена побеждала на турнирах «Большого шлема» на Australian Open — 2017. Тогда она была на втором месяце беременности. Недавно Серена заявила, что хочет во второй раз стать мамой.
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