Завершившая карьеру Серена Уильямс: я чувствую, что хочу вернуться

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде американская теннисистка Серена Уильямс, которая завершила карьеру, призналась, что хочет и может вернуться в тур.

«Я чувствую, что хочу вернуться. Я определённо всё ещё могу вернуться», — приводит слова Уильямс Sportskeeda.

На Открытом чемпионате США – 2022, который стал, по словам Серены Уильямс, для неё последним, она дошла до третьего круга, в котором проиграла австралийке Айле Томлянович со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 1:6.

Напомним, последний раз Серена побеждала на турнирах «Большого шлема» на Australian Open — 2017. Тогда она была на втором месяце беременности. Недавно Серена заявила, что хочет во второй раз стать мамой.