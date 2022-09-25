Джокович рассказал о травме, помешавшей ему переиграть Оже-Альяссима

Обладатель 21 титула турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал своё поражение от Феликса Оже-Альяссима на Кубке Лэйвера. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:3) в пользу канадского игрока.
«Если честно, последние четыре-пять дней у меня были проблемы с правым запястьем. Я следил за состоянием. Наверное, сказались два вчерашних матча. Сегодня было нелегко. Я не мог подавать так быстро и точно, как хотелось бы. Это повлияло на всю игру. А он невероятно подавал. Конечно, я не хочу недооценивать выступление Оже-Альяссима. Он провёл выдающийся матч, мощно подавал и очень уверенно действовал с задней линии», — приводит слова Джоковича Eurosport.
24 сентября Джокович провёл на Кубке Лэйвера два матча, в одиночном разряде одолев Фрэнсиса Тиафо и в паре с Маттео Берреттини переиграв Джека Сока и Алекса де Минора.
- 25 сентября 2022
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