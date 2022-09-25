Пол — Тиафо во время матча: я достану Стефаноса шутками про папочку, ты делай свою работу

Американский теннисист Томми Пол, который был запасным у сборной мира на Кубке Лэйвера, неоднократно высказывался об отце Стефаноса Циципаса (Апостолосе Циципасе), поддерживая своего партнёра по команде Фрэнсиса Тиафо.
Пол сказал Тиафо во время одного из переходов: «Я достану Стефаноса шутками про папочку. Ты просто делай свою работу».
Ещё через несколько геймов Томми вновь произнёс: «Ты молодец, братан. Его отец даже не знает, что сказать».
Тиафо: «Я могу проиграть любому, но только не Стефаносу».
Фрэнсис Тиафо уступил первый сет за 21 минуту — 1:6, но затем перехватил инициативу, отыграл несколько матчболов во второй партии и сравнял счёт — 7:6 (10:8). На решающем тай-брейке американец оказался сильнее Стефаноса Циципаса — 10:8 и принёс сборной мира первую победу на Кубке Лэйвера в истории.
- 25 сентября 2022
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