Пол — Тиафо во время матча: я достану Стефаноса шутками про папочку, ты делай свою работу

Американский теннисист Томми Пол, который был запасным у сборной мира на Кубке Лэйвера, неоднократно высказывался об отце Стефаноса Циципаса (Апостолосе Циципасе), поддерживая своего партнёра по команде Фрэнсиса Тиафо.

Пол сказал Тиафо во время одного из переходов: «Я достану Стефаноса шутками про папочку. Ты просто делай свою работу».

Ещё через несколько геймов Томми вновь произнёс: «Ты молодец, братан. Его отец даже не знает, что сказать».



Тиафо: «Я могу проиграть любому, но только не Стефаносу».

Фрэнсис Тиафо уступил первый сет за 21 минуту — 1:6, но затем перехватил инициативу, отыграл несколько матчболов во второй партии и сравнял счёт — 7:6 (10:8). На решающем тай-брейке американец оказался сильнее Стефаноса Циципаса — 10:8 и принёс сборной мира первую победу на Кубке Лэйвера в истории.