Видеообзор поражения Новака Джоковича от Феликса Оже-Альяссима на Кубке Лэйвера

Сербский теннисист Новак Джокович в двух сетах уступил представителю Канады Феликсу Оже-Альяссиму в заключительный игровой день Кубка Лэйвера. Встреча, проходившая на стадионе «О2-Арена. Центральный корт», завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:3) в пользу игрока сборной мира. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с лучшими моментами матча.

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Победителем Кубка Лэйвера стала сборная мира, в последний игровой день выигравшая три матча из трёх и заработавшая девять очков за 25 сентября. Европейские теннисисты уступили своим соперникам со счётом 8:13. Победу команде мира принёс американец Фрэнсис Тиафо, одолевший Стефаноса Циципаса.