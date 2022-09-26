Роджер Федерер: верю, что прибавится несколько игроков с более чем 20 выигранными ТБШ

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, завершивший карьеру на Кубке Лэйвера, поделился мыслями о будущем поколении теннисистов.

«Сейчас я верю больше, чем когда-либо, в то, что будет тот, кто сможет доминировать на всех поверхностях. Это точно, потому что сейчас все играют довольно одинаково. На быстрых поверхностях больше нет опасных парней с подачей как в волейболе. Я верю в то, что в какой-то момент каким-то образом определённо прибавится несколько игроков с более чем 20 выигранными турнирами «Большого шлема». Я убеждён в этом. Я никогда не мечтал о том, чтобы выиграть 20 «Шлемов». Я думал о пяти, семи, потом, возможно, о том, что мог бы выиграть 15 (чтобы побить предыдущий рекорд по количеству титулов ТБШ, установленный Питом Сампрасом. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Федерера Tennis Majors.