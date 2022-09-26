Видеообзор поражения Александра Бублика в финале турнира в Метце
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Казахстанский теннисист Александр Бублик в двух партиях уступил представителю Италии Лоренцо Сонего в финале турнира в Метце (Франция). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с лучшими моментами этого матча.
Права на видео принадлежат ATP. Видео доступно на канале Tennis TV.
Лоренцо Сонего одержал победу со счётом 7:6 (7:3), 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 26 минут. На счету Бублика семь эйсов, две двойные ошибки, ноль реализованных брейк-пойнтов из трёх. Сонего шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх.
Для Лоренцо Сонего титул во французском Метце стал третьим в карьере. До этого итальянец побеждал на грунте в Кальяри в 2021-м и на траве в Анталье в 2019-м.
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