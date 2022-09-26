Надаль: я не хотел плакать, но Федерер был таким растроганным

Испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о прощальном матче Роджера Федерера на Кубке Лэйвера. Напомним, сразу после окончания матча Федерер плакал. Вместе с ним слёз не смог сдержать и Надаль.

«Я почувствовал удовлетворение от того, что смог принять участие в прощании с одной из икон спорта. Его покидает человек, который был источником восхищения и вдохновения для многих людей, включая меня, конечно. Я не хотел плакать, но он был таким растроганным. Между нами возникла крепкая связь, мы многое пережили, у нас было очень здоровое соперничество. Он вдохновлял меня и помогал прогрессировать», — приводит слова Надаля Sport.es.

24 сентября Федерер провёл свой последний матч в профессиональной карьере. 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» в паре с Рафаэлем Надалем на Кубке Лэйвера уступил Фрэнсису Тиафо и Джеку Соку.