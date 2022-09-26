Серена Уильямс: прости, Каролина Возняцки. Теперь Шарапова моя лучшая подруга

Обладательница 23 титулов турниров «Большого шлема» Серена Уильямс, завершившая карьеру после Открытого чемпионата США — 2022, рассказала, кого считает лучшей подругой.

«Теперь Шарапова моя лучшая подруга. Прости, Каролина Возняцки. Кроме того, это первый человек, кому я могу позвонить, чтобы обсудить свои повседневные дела. Материнство очень сблизило нас друг с другом», — приводит слова Уильямс Tennis up to date.



Уильямс также добавила, что вместе с Марией Шараповой они разделяют большой интерес к бизнес-инвестициям по нескольким сферам, поэтому, возможно, они также ведут переговоры на эту тему.

Серена Уильямс за свою карьеру выиграла 73 титула WTA в одиночном разряде и одержала 23 победы на парных турнирах.