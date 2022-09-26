Надаль высказался о возможном матче с Федерером на стадионе «Реала» «Сантьяго Бернабеу»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал возможную организацию матча с швейцарцем Роджером Федерером на стадионе мадридского «Реала» «Сантьяго Бернабеу».
«Я понятия не имею об этом, не думаю, что Мадрид тоже одержим таким матчем. Если в какой-то момент придёт запрос, конечно, я буду взволнован, тогда нам нужно будет обсудить это с Роджером», — приводит слова Надаля Marca.
Рафаэль Надаль принимал участие в Кубке Лэйвера, который проходил в Лондоне с 23 по 25 сентября. Испанец в паре с Роджером Федерером играл за сборную Европы. Теннисисты провели один матч с американцем Джеком Соком и представителем Австралии Алексом де Минором, в котором не смогли одержать победу. После этой игры Федерер завершил карьеру, а Надаль снялся с турнира по личным причинам.
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