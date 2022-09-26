Надаль: я не хотел, чтобы Федерер выиграл финал «Ролан Гаррос» — 2009

Обладатель 22 титулов турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль поделился мыслями о финале Открытого чемпионата Франции — 2009, в котором сошлись Роджер Федерер и Робин Сёдерлинг. Встреча закончилась со счётом 6:1, 7:6 (7:1), 6:4 в пользу швейцарца.
«Честно говоря, в то время я не хотел, чтобы Федерер выиграл финал. Это реальность. В то время у меня были варианты стать номером 1. Что правда, я человек, который любит спорт и побеждал Федерера в 2005, 2006, 2007 и 2008 годах.
Тот, кто был так близок столько раз, заслуживает победы, и для него это было победой на всех покрытиях на «Шлемах». Когда он побеждает, я волнуюсь и плачу дома, когда вижу победу Федерера, которую я очень ценю. Это заставляет меня волноваться и плакать», — цитирует Надаля Marca.
- 26 сентября 2022
-
11:39
-
10:59
-
10:44
-
10:33
-
10:18
-
10:12
-
10:04
-
09:14
-
08:28
-
08:03
-
07:44
-
07:39
-
02:17
-
00:41
-
00:33
-
00:03
-
00:03
- 25 сентября 2022
-
23:25
-
22:39
-
22:27
-
22:00
-
21:56
-
21:46
-
21:44
-
21:35
-
20:47
-
20:37
-
20:15
-
20:07
-
20:07
-
18:56
-
18:56
-
18:41
-
18:12
-
17:58