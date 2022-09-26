Евгений Кафельников обратился к Людмиле Самсоновой, которая выиграла турнир в Токио
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Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянин Евгений Кафельников обратился к российской теннисистке Людмиле Самсоновой. В минувшие выходные Самсонова завоевала титул на турнире в Токио (Япония). В финале российская спортсменка одержала победу над представительницей Китая Чжэн Циньвэнь со счётом 7:5, 7:5.
«Так и продолжай», — написал Кафельников в комментариях к соответствующему посту Самсоновой в соцсетях.
Благодаря своей победе Самсонова улучшила свои позиции как в рейтинге WTA, так и в Чемпионской гонке. Напомним, другая российская теннисистка Екатерина Александрова выиграла турнир в Сеуле.
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