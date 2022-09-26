Надаль — о прощальном матче Федерера: самое ужасное, что я вновь расчувствовался на корте

Обладатель 92 титулов ATP в одиночном разряде и третья ракетка мира Рафаэль Надаль рассказал об эмоциях, которые он испытывал во время прощального матча швейцарца Роджера Федерера.

«Я чувствительный человек, когда видишь кого-то, кто тебе нравится, прощаться не просто, тяжело не поддаться эмоциям. Трудно было не заплакать из-за всего, что было пережито в ту ночь. Самое ужасное, что я вновь расчувствовался на корте.

Наше соперничество развивалось по мере того, как развивались наши личные отношения. Когда вы молоды, вы сосредоточены на победе, на том, чтобы быть лучшим, на протяжении многих лет и то и другое, очевидно. Мы спортсмены, и мы хотим побеждать, но и Роджер, и я, поскольку у нас был дружеский опыт, опыт радости и горести вместе, мы достигли хороших отношений за последние 10-12 лет, когда мы особенно ценили то, что все эти игры представляют собой», — приводит слова Надаля Marca.