Рейтинг ATP на 26 сентября: Синнер заменил Хуркача в десятке сильнейших

ATP опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисистов в мужском одиночном разряде. Поляк Хуберт Хуркач уступил место в десятке лучших итальянцу Яннику Синнеру, не защитив очки за победу в Метце. Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Аслан Карацев сохранили свои позиции.
Полная версия рейтинга ATP доступна на «Чемпионате».
Рейтинг ATP. 26 сентября
1. Карлос Алькарас (Испания) — 6740.
2. Каспер Рууд (Норвегия) — 5850.
3. Рафаэль Надаль (Испания) — 5810.
4. Даниил Медведев (Россия) — 5065.
5. Александр Зверев (Германия) — 5040.
6. Стефанос Циципас (Греция) — 4810.
7. Новак Джокович (Сербия) — 3570.
8. Кэмерон Норри (Великобритания) — 3550.
9. Андрей Рублёв (Россия) — 3390.
10.(11) Янник Синнер (Италия) — 3200.
11.(10) Хуберт Хуркач (Польша) — 3195…
18. Карен Хачанов (Россия) — 1990…
39. Аслан Карацев (Россия) — 1130…
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