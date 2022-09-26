Рейтинг ATP на 26 сентября: Синнер заменил Хуркача в десятке сильнейших

ATP опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисистов в мужском одиночном разряде. Поляк Хуберт Хуркач уступил место в десятке лучших итальянцу Яннику Синнеру, не защитив очки за победу в Метце. Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Аслан Карацев сохранили свои позиции.

Полная версия рейтинга ATP доступна на «Чемпионате».

Рейтинг ATP. 26 сентября

1. Карлос Алькарас (Испания) — 6740.

2. Каспер Рууд (Норвегия) — 5850.

3. Рафаэль Надаль (Испания) — 5810.

4. Даниил Медведев (Россия) — 5065.

5. Александр Зверев (Германия) — 5040.

6. Стефанос Циципас (Греция) — 4810.

7. Новак Джокович (Сербия) — 3570.

8. Кэмерон Норри (Великобритания) — 3550.

9. Андрей Рублёв (Россия) — 3390.

10.(11) Янник Синнер (Италия) — 3200.

11.(10) Хуберт Хуркач (Польша) — 3195…

18. Карен Хачанов (Россия) — 1990…

39. Аслан Карацев (Россия) — 1130…