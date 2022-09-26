«Никто не может обыграть сборную мира пять лет подряд». Макинрой — о Кубке Лэйвера

Главный тренер сборной мира Джон Макинрой прокомментировал победу своей команды на Кубке Лэйвера.

«Я бы сказал, что слово «потрясающе» было бы преуменьшением прямо сейчас, мы проигрывали Европе несколько раз, но мы были так близки, что могли попробовать это на вкус. Вы знаете, мне действительно не нужно было заряжать их на победу, как вы указали, мы проиграли первые четыре турнира, так что мы устали, знаете ли, никто не может обыграть сборную мира пять лет подряд.



Фрэнсис Тиафо играет в центральных матчах, ему это нравится, мы видели это на Открытом чемпионате США. Стефанос Циципас вышел на корт, сверкая оружием, играл невероятно, и ему нужно было улучшить игру, и он это сделал. У нас здесь отличная группа молодых ребят, мы продолжали сражаться в каждом матче. Это невероятное командное событие, я дорожу им. У меня есть ещё один год, и это будет невероятно. Я люблю каждую секунду прямо сейчас», — приводит слова Макинроя Eurosport.