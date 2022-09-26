Джокович прокомментировал перспективы Федерера стать успешным тренером

Сербский теннисист Новак Джокович высказался о возможной тренерской карьере Роджера Федерера.

«Я думаю, Роджер может многое предложить (улыбается). Логично ожидать, что он может поделиться многими полезными и ценными вещами. Если бы он решил стать тренером, то помог бы прибавить любому игроку – мужчине или женщине.



Он совершенно точно один из величайших игроков в истории. И у него такой легкий стиль. Люди, наверное, думают, что это богом данный талант, но он всегда говорит, как много работал над тем, чтобы довести игру до идеала. Чтобы в его исполнении все выглядело так просто. Я это уважаю. И я знаю, что требуется, чтобы выполнять удары, которые кажутся простыми, но на самом деле невероятно сложные», — цитирует Джоковича Eurosport.