Джокович прокомментировал перспективы Федерера стать успешным тренером
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Сербский теннисист Новак Джокович высказался о возможной тренерской карьере Роджера Федерера.
«Я думаю, Роджер может многое предложить (улыбается). Логично ожидать, что он может поделиться многими полезными и ценными вещами. Если бы он решил стать тренером, то помог бы прибавить любому игроку – мужчине или женщине.
Он совершенно точно один из величайших игроков в истории. И у него такой легкий стиль. Люди, наверное, думают, что это богом данный талант, но он всегда говорит, как много работал над тем, чтобы довести игру до идеала. Чтобы в его исполнении все выглядело так просто. Я это уважаю. И я знаю, что требуется, чтобы выполнять удары, которые кажутся простыми, но на самом деле невероятно сложные», — цитирует Джоковича Eurosport.
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