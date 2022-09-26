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Новак Джокович назвал своего главного соперника после ухода Федерера

Новак Джокович назвал своего главного соперника после ухода Федерера
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Обладатель 21 титула турниров «Большого шлема» Новак Джокович поделился мыслями о своём главном сопернике в мужском туре.

«Кого я вижу главным соперником после ухода Роджера Федерера? Алькараса? Рафаэль Надаль всё ещё в туре, поэтому пока он играет, мой главный соперник — Рафа», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Надаль, Федерер и Джокович участвовали в Кубке Лэйвера в составе сборной Европы. Их команда уступила представителям мира со счётом 8:13. В заключительный игровой день европейские теннисисты проиграли три матча из трёх, в одном из которых Джокович потерпел поражение от представителя Канады Феликса Оже-Альяссима в двух сетах — 3:6, 6:7 (3:7). Сборная мира впервые в своей истории стала победителем Кубка Лэйвера. Соревнования проходили в Лондоне с 23 по 25 сентября.

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