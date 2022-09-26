Макинрой назвал тройку теннисистов с большим будущим

Бывшая первая ракетка мира и эксперт Eurosport Джон Макинрой выделил трёх теннисистов, которым удастся добиться хороших результатов в туре.

«Карлос Алькарас будет потрясающе играть, Фрэнсис Тиафо и Феликс Оже-Альяссим станут очень большими звёздами. Спорт продолжается. Неважно, насколько великими были те, что были раньше. Мне очень нравится будущее, потому что я был на Открытом чемпионате США и видел энергию, которую передавали эти ребята.

Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович были невероятными. И Новак, и Рафа всё ещё играют, и кто знает, что им осталось выиграть, но те, кто придёт сейчас, тоже будут очень способными», — приводит слова Макинроя Eurosport.

Макинрой вместе со сборной мира выиграл Кубок Лэйвера, который проходил с 23 по 25 сентября в Лондоне.