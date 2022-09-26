Макинрой назвал тройку теннисистов с большим будущим

Бывшая первая ракетка мира и эксперт Eurosport Джон Макинрой выделил трёх теннисистов, которым удастся добиться хороших результатов в туре.
«Карлос Алькарас будет потрясающе играть, Фрэнсис Тиафо и Феликс Оже-Альяссим станут очень большими звёздами. Спорт продолжается. Неважно, насколько великими были те, что были раньше. Мне очень нравится будущее, потому что я был на Открытом чемпионате США и видел энергию, которую передавали эти ребята.
Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович были невероятными. И Новак, и Рафа всё ещё играют, и кто знает, что им осталось выиграть, но те, кто придёт сейчас, тоже будут очень способными», — приводит слова Макинроя Eurosport.
Макинрой вместе со сборной мира выиграл Кубок Лэйвера, который проходил с 23 по 25 сентября в Лондоне.
- 26 сентября 2022
-
16:19
-
15:44
-
13:45
-
13:27
-
13:04
-
12:53
-
12:42
-
12:18
-
11:56
-
11:39
-
10:59
-
10:44
-
10:33
-
10:18
-
10:12
-
10:04
-
09:14
-
08:28
-
08:03
-
07:44
-
07:39
-
02:17
-
00:41
-
00:33
-
00:03
-
00:03
- 25 сентября 2022
-
23:25
-
22:39
-
22:27
-
22:00
-
21:56
-
21:46
-
21:44
-
21:35
-
20:47