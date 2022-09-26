14-летний российский теннисист отстранён от соревнований из-за использования мельдония

Международное агентство по профессиональной этике в теннисе (ITIA) дисквалифицировало несовершеннолетнего российского теннисиста за нарушение антидопинговых правил. Отстранение продлится девять месяцев, отсчитывается с 5 марта 2022 года. Имя спортсмена не разглашается в силу его возраста.

Допинг-проба, сданная 14-летним игроком, в январе 2022 года выявила наличие мельдония. Позднее данный факт подтвердила проба B.

Отмечается, что изначально его дисквалификация должна была быть рассчитана на два года. Однако игрок классифицируется ITIA как защищённое лицо из-за своего возраста. Также было установлено «отсутствие существенной вины или халатности». В итоге из-за возраста, уровня и отсутствия доступа к антидопинговому образованию отстранение россиянина было сокращено до девяти месяцев.