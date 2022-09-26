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Дарье Касаткиной присвоено звание «Заслуженный мастер спорта России»

Дарье Касаткиной присвоено звание «Заслуженный мастер спорта России»
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Российским теннисисткам Дарье Касаткиной приказом № 145 от 15 сентября 2022 года было присвоено звание «Заслуженный мастер спорта».

Также звания заслуженного мастера спорта удостоились серебряный призёр чемпионата мира 2019 года по лыжным гонкам Глеб Ретивых, серебряный призёр чемпионата мира 2017 года по спортивной гимнастике Елена Ерёмина, чемпионка Европы 2021 года каратистка Анна Чернышева и теннисистка Екатерина Александрова.

25-летняя Касаткина в текущем сезоне показала лучший результат на турнирах «Большого шлема» в своей карьере. Дарья дошла до полуфинала на «Ролан Гаррос» — 2022, где проиграла будущей чемпионке Иге Свёнтек из Польши. Также по ходу сезона россиянка завоевала титулы на турнирах в Сан-Хосе (США) и Гранби (Канада). В данный момент она занимает 11-ю строчку в рейтинге WTA.

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