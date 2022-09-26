Кори Гауфф опубликовала стильные фото из ночного Нью-Йорка

Восьмая ракетка мира, 18-летняя американская теннисистка Кори Гауфф опубликовала в социальных сетях стильные фото из ночного Нью-Йорка, добавив эмодзи «звезда».
Фото: из личного архива Кори Гауфф
Фото: из личного архива Кори Гауфф
Фото: из личного архива Кори Гауфф
Фото: из личного архива Кори Гауфф
В текущем сезоне Гауфф впервые в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема». Это произошло на «Ролан Гаррос». В решающем матче она уступила первой ракетке мира, Иге Свёнтек из Польши. Также в середине августа Гауфф стала первой ракеткой мира в парном рейтинге WTA. Только пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, швейцарка Мартина Хингис была моложе, когда возглавила парный рейтинг в 1998 году.
На прошедшем Открытом чемпионате США – 2022 Гауфф (12) дошла до четвертьфинала, где уступила француженке Каролин Гарсии (17) со счётом 3:6, 4:6.
- 26 сентября 2022
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