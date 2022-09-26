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Павлюченкова приехала тренироваться в теннисную академию бывшего тренера С. Уильямс

Павлюченкова приехала тренироваться в теннисную академию бывшего тренера С. Уильямс
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Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года, олимпийская чемпионка в миксте российская теннисистка Анастасия Павлюченкова приехала в академию теннисного тренера Патрика Муратоглу, который сейчас тренирует румынку Симону Халеп.

Анастасия уже готовиться к тренировкам.

«Когда готовишься к физио», — подписала снимок Павлюченкова.

Павлюченкова досрочно завершила текущий сезон перед стартом «Ролан Гаррос», прошлогодней финалисткой которого она являлась. Причиной такого решения стала травма колена. Анастасия выбыла из топ-20 рейтинга WTA и опустилась на 107-е место из-за того, что не смогла защитить очки на этом и дальнейших турнирах.

Ранее, 11 августа, Анастасия провела первую тренировку на корте. «Я очень скучала. Надеюсь, буду готова к началу следующего сезона», — поделилась эмоциями Павлюченкова.

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