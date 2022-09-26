Павлюченкова приехала тренироваться в теннисную академию бывшего тренера С. Уильямс

Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года, олимпийская чемпионка в миксте российская теннисистка Анастасия Павлюченкова приехала в академию теннисного тренера Патрика Муратоглу, который сейчас тренирует румынку Симону Халеп.
Анастасия уже готовиться к тренировкам.
«Когда готовишься к физио», — подписала снимок Павлюченкова.
Павлюченкова досрочно завершила текущий сезон перед стартом «Ролан Гаррос», прошлогодней финалисткой которого она являлась. Причиной такого решения стала травма колена. Анастасия выбыла из топ-20 рейтинга WTA и опустилась на 107-е место из-за того, что не смогла защитить очки на этом и дальнейших турнирах.
Ранее, 11 августа, Анастасия провела первую тренировку на корте. «Я очень скучала. Надеюсь, буду готова к началу следующего сезона», — поделилась эмоциями Павлюченкова.
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