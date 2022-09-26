Доминик Тим пробился во второй круг турнира в Тель-Авиве, где сразится с Марином Чиличем
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Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира, австрийский теннисист Доминик Тим пробился во второй круг нового турнира категории ATP-250 в Тель-Авиве (Израиль).
В стартовом матче Тим (WC) обыграл представителя Сербии Ласло Джере со счётом 5:7, 7:6 (7:3), 6:4. Встреча продлилась 2 часа 42 минуты. Тим девять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из десяти. На счету Джере 17 эйсов, восемь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из пяти.
Следующим соперником Тима станет чемпион US Open – 2014, посеянный вторым Марин Чилич из Хорватии.
Отметим, что возглавил сетку соревнований в Тель-Авиве 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», серб Новак Джокович.
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