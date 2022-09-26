Доминик Тим прокомментировал волевую победу на турнире в Тель-Авиве

Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира, австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал волевую победу в первом круге нового турнира категории ATP-250 в Тель-Авиве (Израиль).

«У меня не было хорошего старта. Я получил брейк во втором сете, а затем мне повезло, что я смог переломить ход матча. Третий сет был утомительным. Очень благодарен всем, кто пришёл сегодня вечером. Очень приятно играть в Израиле», — приводит слова Тима пресс-служба АТР.

В стартовом матче Тим обыграл представителя Сербии Ласло Джере со счётом 5:7, 7:6 (7:3), 6:4. Встреча продлилась 2 часа 42 минуты. Следующим соперником Тима станет чемпион US Open – 2014, посеянный вторым Марин Чилич из Хорватии. Отметим, что возглавил сетку соревнований в Тель-Авиве 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», серб Новак Джокович.