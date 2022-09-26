«Я всегда очень спокойна». Самсонова рассказала, как ей помогает работа с психологом
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Российская теннисистка Людмила Самсонова, занимающая 23-ю строчку в женском мировом рейтинге, раскрыла подробности работы с психологом.
«Мы говорим каждый день. Это работа, которая окупается. Я очень хорошо понимаю во время матча, что происходит. Я не нервничаю. Я всегда очень спокойна и пытаюсь понять, что происходит на корте, и пытаюсь найти решение, которое поможет мне играть лучше. В этом разница», — цитирует Самсонову WTA.
Людмила Самсонова за свою карьеру выиграла четыре титула WTA. Россиянка в этом году, помимо Токио (Япония), одержала победы в Кливленде (США) и Вашингтоне (США), а в прошлом сезоне выиграла турнир в Берлине (Германия).
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