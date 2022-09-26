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Илья Ивашко с трудом пробился во 2-й круг турнира в Софии, где его ждёт Григор Димитров

Илья Ивашко с трудом пробился во 2-й круг турнира в Софии, где его ждёт Григор Димитров
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Белорусский теннисист Илья Ивашко пробился во второй круг турнира категории ATP-250 в Софии (Болгария), который продлится до 2 октября.

В стартовом матче Ивашко обыграл представителя Швеции Микаэля Имера со счётом 7:6 (10:8), 4:6, 7:5. Встреча продлилась 3 часа 24 минуты. Ивашко один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 11. На счету Имера четыре эйса, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из 13.

В следующем раунде Ивашко сразится с третьим сеяным болгарином Григором Димитровым.

Призовой фонд турнира в Софии составил € 534 555. Возглавил посев соревнований 10-я ракетка мира, 21-летний итальянец Янник Синнер, который выигрывал их в 2020 и 2021 году.

София. 1-й круг
26 сентября 2022, понедельник. 20:00 МСК
Микаэль Имер
94
Швеция
Микаэль Имер
М. Имер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 8 		6 5
7 10 		4 7
         
Илья Ивашко
71
Беларусь
Илья Ивашко
И. Ивашко
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