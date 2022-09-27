Микаэль Имер — болельщику: сейчас я добываю твою годовую зарплату. Сходи к психологу

94-я ракетка мира, шведский теннисист Микаэль Имер эпатажно вёл себя по ходу матча первого круга с белорусом Ильей Ивашко на турнире в Софии (Болгария).

Сначала Имер поссорился с судьей из-за аута. «Вы всегда найдёте способ подшутить надо мной», — на эмоциях сказал Микаэль судье, за что получил предупреждение. Позднее он долго общался с одним из болельщиков.

«Прямо сейчас я зарабатываю твою годовую зарплату. Я не понимаю, почему ты играешь на ставках. Тебе следует обратиться за помощью. Прямо сейчас я зарабатываю твою годовую зарплату. Не надо играть в азартные игры. Сходи к психологу. Это плохо на тебе сказывается. Я помогу тебе, пожертвую 100 долларов. Не играй на деньги с аренды», — приводит слова Имера SVT.

Матч с Ивашко Имер проиграл со счётом 6:7 (6:10), 6:4, 5:7.