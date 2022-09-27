«0 из 10. Не рекомендую». Слоан Стивенс – о том, что её по ходу матча ужалила пчела

Чемпионка US Open – 2017, бывшая третья ракетка мира, американка Слоан Стивенс рассказала о неприятном инциденте, который произошёл с ней на турнире категории WTA-250 в Парме (Италия).

В первом раунде Стивенс (4) встречалась с представительницей Польши Магдаленой Фрех. Американка одержала победу со счётом 3:6, 6:3, 6:4.

«При счёте 4:4 в третьем сете меня ужалила пчела, и это было неприятно. 0 из 10. Не рекомендую», — написала Стивенс в своих социальных сетях после матча.

Следующей соперницей Стивенс станет победительница матча Данка Ковинич (Черногория) – Осеан Доден (Франция). Турнир в Парме продлится до первого октября, его посев возглавила седьмая ракетка мира представительница Греции Мария Саккари.