«0 из 10. Не рекомендую». Слоан Стивенс – о том, что её по ходу матча ужалила пчела
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Чемпионка US Open – 2017, бывшая третья ракетка мира, американка Слоан Стивенс рассказала о неприятном инциденте, который произошёл с ней на турнире категории WTA-250 в Парме (Италия).
В первом раунде Стивенс (4) встречалась с представительницей Польши Магдаленой Фрех. Американка одержала победу со счётом 3:6, 6:3, 6:4.
«При счёте 4:4 в третьем сете меня ужалила пчела, и это было неприятно. 0 из 10. Не рекомендую», — написала Стивенс в своих социальных сетях после матча.
Следующей соперницей Стивенс станет победительница матча Данка Ковинич (Черногория) – Осеан Доден (Франция). Турнир в Парме продлится до первого октября, его посев возглавила седьмая ракетка мира представительница Греции Мария Саккари.
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