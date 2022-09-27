Мария Шарапова показала фотографии с отдыха на озере Комо в Италии

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, россиянка Мария Шарапова опубликовала новый пост в своих соцсетях. Спортсменка показала, как отдыхала на озере Комо в Италии. Она не только насладилась природой, но и немного позанималась теннисом.
«Воспоминания с озера Комо», — подписала она снимки.
Фото: из личного архива марии шараповой
Фото: из личного архива марии шараповой
За время в туре Шарапова завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.
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