Гарбинье Мугуруса выложила фотографии в элегантном наряде из Женевы

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса опубликовала новую запись в своих социальных сетях. Спортсменка выложила фотографии, сделанные в Женеве (Швейцария). На снимках она одета в элегантный наряд.
«Пошла в центр города на прогулку. Осень определённо пришла в Швейцарию», — подписала она фотографии.
Фото: из личного архива гарбинье мугурусы
Фото: из личного архива гарбинье мугурусы
В последние два сезона 28-летняя Гарбинье Мугуруса не может пройти дальше четвёртого круга на турнирах «Большого шлема». Она добивалась этого дважды, а именно на Открытом чемпионате Австралии 2021 года и на US Open того же года. Её последний выход в финал на ТБШ состоялся на Australian Open — 2020.
Игры Кубка Дэвиса в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.
- 27 сентября 2022
-
08:29
-
08:18
-
08:13
-
07:50
-
07:37
-
07:28
-
00:24
-
00:13
-
00:01
- 26 сентября 2022
-
23:30
-
23:07
-
22:53
-
21:15
-
20:33
-
20:26
-
20:22
-
20:12
-
20:03
-
19:59
-
19:48
-
19:22
-
18:18
-
17:58
-
17:35
-
17:06
-
16:19
-
15:44
-
13:45
-
13:27
-
13:04
-
12:53
-
12:42
-
12:18
-
11:56
-
11:39