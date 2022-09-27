Гарбинье Мугуруса выложила фотографии в элегантном наряде из Женевы

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса опубликовала новую запись в своих социальных сетях. Спортсменка выложила фотографии, сделанные в Женеве (Швейцария). На снимках она одета в элегантный наряд.

«Пошла в центр города на прогулку. Осень определённо пришла в Швейцарию», — подписала она фотографии.

Фото: из личного архива гарбинье мугурусы

Фото: из личного архива гарбинье мугурусы

В последние два сезона 28-летняя Гарбинье Мугуруса не может пройти дальше четвёртого круга на турнирах «Большого шлема». Она добивалась этого дважды, а именно на Открытом чемпионате Австралии 2021 года и на US Open того же года. Её последний выход в финал на ТБШ состоялся на Australian Open — 2020.

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