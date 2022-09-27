Шамиль Тарпищев оценил шансы Даниила Медведева снова стать первой ракеткой мира

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил шансы россиянина Даниила Медведева вернуться на первое место в рейтинге ATP. Медведев опустился на четвёртую строчку после US Open, где проиграл в четвёртом круге. В настоящий момент первую тройку составляют Карлос Алькарас, Каспер Рууд и Рафаэль Надаль.
«Там даже больше шансов у Надаля. Он в прошлом году в эти сроки не играл. И если на Итоговом турнире хорошо выступит, то может закончить год на первом месте.
А Медведев, по моим подсчётам, в этом году первым не будет только потому, что он из-за травмы три месяца не играл. Много очков потерял. У нас же очки считаются за последние 12 месяцев. Как раз когда травма была, это у него окно безочковое», — приводит слова Тарпищева «Комсомольская правда».
Игры Кубка Дэвиса в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.
- 27 сентября 2022
-
10:01
-
09:14
-
08:29
-
08:18
-
08:13
-
07:50
-
07:37
-
07:28
-
00:24
-
00:13
-
00:01
- 26 сентября 2022
-
23:30
-
23:07
-
22:53
-
21:15
-
20:33
-
20:26
-
20:22
-
20:12
-
20:03
-
19:59
-
19:48
-
19:22
-
18:18
-
17:58
-
17:35
-
17:06
-
16:19
-
15:44
-
13:45
-
13:27
-
13:04
-
12:53
-
12:42
-
12:18