Шамиль Тарпищев оценил шансы Даниила Медведева снова стать первой ракеткой мира

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил шансы россиянина Даниила Медведева вернуться на первое место в рейтинге ATP. Медведев опустился на четвёртую строчку после US Open, где проиграл в четвёртом круге. В настоящий момент первую тройку составляют Карлос Алькарас, Каспер Рууд и Рафаэль Надаль.

«Там даже больше шансов у Надаля. Он в прошлом году в эти сроки не играл. И если на Итоговом турнире хорошо выступит, то может закончить год на первом месте.

А Медведев, по моим подсчётам, в этом году первым не будет только потому, что он из-за травмы три месяца не играл. Много очков потерял. У нас же очки считаются за последние 12 месяцев. Как раз когда травма была, это у него окно безочковое», — приводит слова Тарпищева «Комсомольская правда».

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