Новак Джокович прилетел в Израиль

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прилетел в Тель-Авив (Израиль). Об этом сообщает издание Jerusalem Post. В настоящее время здесь проходит турнир ATP.

Также сообщается, что Джокович оставил следующую запись в гостевой книге в аэропорту: «Шалом, Израиль, я очень счастлив и рад вернуться в Израиль. С нетерпением жду отличных впечатлений».

Новак Джокович освобождён от матчей первого круга. Во втором раунде его соперником станет победитель противостояния Тьяго Монтейро (Бразилия) — Пабло Андухар (Испания). Вчера, 26 сентября, россиянин Роман Сафиуллин вышел во второй круг.

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