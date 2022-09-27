Тренер Федерера рассказал о «нелепых» тренировках Роджера

Иван Любичич, тренер 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера, рассказал о сотрудничестве с подопечным. По словам Любичича, Федереру даже не всегда требовались его советы.

«Было много моментов, когда мне просто нечего было сказать, потому что он был просто идеален. Некоторые тренировки были такие нелепые! Я просто давал ему мячи и говорил: «Ты хорош!» — приводятся слова Ивана Любичича на сайте телеканала Eurosport.

Роджер Федерер завоевал за карьеру 103 титула в рамках ATP. Он восемь раз выигрывал Уимблдонский турнир, шесть раз — Australian Open, пять — Открытый чемпионат США, один — «Ролан Гаррос».

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