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Россиянка Эрика Андреева проиграла венгерке Далме Галфи в первом круге турнира в Парме

Россиянка Эрика Андреева проиграла венгерке Далме Галфи в первом круге турнира в Парме
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Российская теннисистка Эрика Андреева (134-е место в рейтинге), прошедшая квалификацию, не смогла пробиться во второй круг турнира категории WTA-250 в Парме (Италия). В матче первого круга она проиграла представительнице Венгрии Далме Галфи (91-е место в рейтинге) со счётом 1:6, 2:6.

Встреча на стадионе «Теннис Клуб Парма. Грандстэнд» продлилась 1 час 13 минут.

Андреева ни разу не подала навылет, не допустила двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта из четырёх. Её соперница совершила один эйс, обошлась без двойных ошибок и использовала четыре брейк-пойнта из шести.

Парма. 1-й круг
27 сентября 2022, вторник. 11:10 МСК
Далма Галфи
91
Венгрия
Далма Галфи
Д. Галфи
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		2  
         
Эрика Андреева
134
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева

Во втором круге Галфи сыграет с победительницей пары Марина Заневская (Бельгия) — Лючия Бронцетти (Италия).

Призовой фонд турнира в Италии составил € 251 750.

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