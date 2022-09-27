Россиянка Эрика Андреева проиграла венгерке Далме Галфи в первом круге турнира в Парме

Российская теннисистка Эрика Андреева (134-е место в рейтинге), прошедшая квалификацию, не смогла пробиться во второй круг турнира категории WTA-250 в Парме (Италия). В матче первого круга она проиграла представительнице Венгрии Далме Галфи (91-е место в рейтинге) со счётом 1:6, 2:6.



Встреча на стадионе «Теннис Клуб Парма. Грандстэнд» продлилась 1 час 13 минут.



Андреева ни разу не подала навылет, не допустила двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта из четырёх. Её соперница совершила один эйс, обошлась без двойных ошибок и использовала четыре брейк-пойнта из шести.

Во втором круге Галфи сыграет с победительницей пары Марина Заневская (Бельгия) — Лючия Бронцетти (Италия).



Призовой фонд турнира в Италии составил € 251 750.