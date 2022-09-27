Россиянка Эрика Андреева проиграла венгерке Далме Галфи в первом круге турнира в Парме
Поделиться
Российская теннисистка Эрика Андреева (134-е место в рейтинге), прошедшая квалификацию, не смогла пробиться во второй круг турнира категории WTA-250 в Парме (Италия). В матче первого круга она проиграла представительнице Венгрии Далме Галфи (91-е место в рейтинге) со счётом 1:6, 2:6.
Встреча на стадионе «Теннис Клуб Парма. Грандстэнд» продлилась 1 час 13 минут.
Андреева ни разу не подала навылет, не допустила двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта из четырёх. Её соперница совершила один эйс, обошлась без двойных ошибок и использовала четыре брейк-пойнта из шести.
Парма. 1-й круг
27 сентября 2022, вторник. 11:10 МСК
91
Далма Галфи
Д. Галфи
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
134
Эрика Андреева
Э. Андреева
Во втором круге Галфи сыграет с победительницей пары Марина Заневская (Бельгия) — Лючия Бронцетти (Италия).
Призовой фонд турнира в Италии составил € 251 750.
Комментарии
- 27 сентября 2022
-
12:25
-
12:16
-
11:23
-
11:01
-
10:01
-
09:14
-
08:29
-
08:18
-
08:13
-
07:50
-
07:37
-
07:28
-
00:24
-
00:13
-
00:01
- 26 сентября 2022
-
23:30
-
23:07
-
22:53
-
21:15
-
20:33
-
20:26
-
20:22
-
20:12
-
20:03
-
19:59
-
19:48
-
19:22
-
18:18
-
17:58
-
17:35
-
17:06
-
16:19
-
15:44
-
13:45
-
13:27
Партнерский контент