Видео: Джон Макинрой танцует на столе после победы сборной мира на Кубке Лэйвера
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В «Твиттере» появилось видео, в котором можно посмотреть, как семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой танцует на столе. Видео снято после победы сборной мира на Кубке Лэйвера в Лондоне. Макинрой был капитаном команды.
За сборную мира выступили Тейлор Фритц, Феликс Оже-Альяссим, Диего Шварцман, Фрэнсис Тиафо, Алекс де Минор и Джек Сок. Им противостояла команда Европы, цвета которой защищали Каспер Рууд, Рафаэль Надаль, Стефанос Циципас, Новак Джокович, Роджер Федерер и Энди Маррей. Сборная мира обыграла европейцев со счётом 13:8. Этот турнир стал прощальным для 41-летнего Роджера Федерера. На его счету 20 титулов на турнирах «Большого шлема».
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