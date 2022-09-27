Mercedes выпустил для Федерера специальный автомобиль. Он стилизован под теннисный мяч
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Немецкий автомобильный бренд Mercedes выпустил специальную модель AMG GT-63S E-Performance в честь завершения карьеры своего многолетнего амбассадора, 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира швейцарца Роджера Федерера.
Уникальность автомобиля заключена в его расцветке – она копирует цвет теннисного мяча. Также на нём присутствует фирменный логотип Федерера.
Модель была представлена и вручена Федереру на Кубке Лэйвера – 2022, который прошёл в Лондоне (Великобритания) и где Роджер и провёл свой последний матч в карьере. Mercedes также является титульным спонсором турнира.
41-летний Федерер и Mercedes тесно сотрудничают с 2008 года. Их последний контракт рассчитан до конца 2027 года.
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