Фото: Мария Шарапова весело проводит время в Италии со звездой «Дивергента»

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова отдыхала на озере Комо в Италии вместе с голливудской актрисой Шейлин Вудли, которая известна по ролям в фильмах «Виноваты звёзды» и «Дивергент». Совестное фото Шараповой и Вудли опубликовал их общий друг, известный французский фотограф JR.
Фото: из личного архива JR
За время в туре Шарапова завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.
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