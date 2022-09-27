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Фото: Мария Шарапова весело проводит время в Италии со звездой «Дивергента»

Фото: Мария Шарапова весело проводит время в Италии со звездой «Дивергента»
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова отдыхала на озере Комо в Италии вместе с голливудской актрисой Шейлин Вудли, которая известна по ролям в фильмах «Виноваты звёзды» и «Дивергент». Совестное фото Шараповой и Вудли опубликовал их общий друг, известный французский фотограф JR.

Фото: из личного архива JR

За время в туре Шарапова завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.

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