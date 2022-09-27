Хуан-Мартин дель Потро: моя голова пока не может принять жизнь без тенниса

Чемпион US Open 2009 года, бывшая третья ракетка мира аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро рассказал, как принял необходимость завершить профессиональную карьеру.

«Моя голова пока не может принять жизнь без тенниса. У меня просто не получилось плавно перейти из одного в другое. Я не смог к этому подготовиться и понятия не имею, что делают другие игроки в таких ситуациях. Я был третьей ракеткой мира. Затем внезапно оба моих колена вышли из строя. И вот я здесь, ни с чем!» — приводит слова дель Потро Blick.

34-летний дель Потро завершил карьеру на турнире в Буэнос-Айресе (Аргентина) в феврале этого года из-за проблем с коленами. Для аргентинца это был первый матч с 2019 года. На протяжении трёх лет он перенёс четыре операции.