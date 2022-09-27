Мартина Навратилова считает, что Новак Джокович навязывает Сербии отказ от вакцинации

Бывшая первая ракетка мира, 18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мартина Навратилова в очередной раз поссорилась с фанатами 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича. Навратилова часто критикует публичную позицию серба касательно вакцинации от коронавируса.
Несколько фанатов в «Твиттере» недоумевали, почему Навратилова поменяла отношение к Джоковичу и стала жёстко высказываться о его принципах. Мартина отреагировала.
«Я ничуть не изменила своего отношения к Новаку. Я согласна с ним в большинстве вещей, но полностью не согласна по поводу одной. У вас есть ещё что-то ко мне?
Заявлять о том, что твоё тело неприкосновенно – нормально. Но вы не должны навязывать это своей стране, это так не работает», — написала Навратилова в своих социальных сетях.
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