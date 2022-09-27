«Угнетающее настроение. Где моя Флорида?» Арина Соболенко опубликовала фото с тренировки

Шестая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях фото с тренировки. После US Open – 2022 белоруска взяла небольшую паузу в выступлениях.
«Угнетающее настроение. Где моя Флорида (эмодзи «солнце»)?» — подписала фото Соболенко.
Фото: из личного архива Арины Соболенко
На прошедшем Открытом чемпионате США Соболенко (6) дошла до полуфинала, где уступила будущей чемпионке, первой ракетке мира Иге Свёнтек со счётом 6:3, 1:6, 4:6. Арина – единственный игрок как в женском, так и в мужском туре, которому удалось дойти до полуфинала на последних двух US Open.
После US Open Соболенко не выходила на корт. Арина заявлена на турнир категории WTA-500 в Сан-Диего (США), который пройдёт с 10 по 16 октября. На данный момент Соболенко входит в список потенциальных участниц Итогового чемпионата WTA.
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