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Янник Ноа рассказал, почему ему нравятся такие игроки, как Ник Кирьос и Бенуа Пэр

Янник Ноа рассказал, почему ему нравятся такие игроки, как Ник Кирьос и Бенуа Пэр
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Чемпион «Ролан Гаррос» — 1983 года, бывшая третья ракетка мира французский теннисист Янник Ноа рассказал, как относится к выходкам австралийца Ника Кирьоса на корте.

«Мне он нравится, потому что за каждым его матчем стоит история или реакция, которую можно интерпретировать по-разному. Некоторые игроки добираются до финалов, но вы даже не знаете, как это произошло. Такой человек полезен для тенниса, потому что он является самим собой на корте. Так что мне даже нравится Бенуа Пэр, он чрезмерен – это правда, но в нём действительно есть какой-то надрыв. Ведь когда люди смотрят матч, они хотят видеть души спортсменов», — приводит слова Ноа Ubi Tennis.

Напомним, 62-летнгий Ноа – последний француз, выигравший турнир «Большого шлема» в одиночном разряде.

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