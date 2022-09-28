Новак Джокович объяснил решение сыграть на турнире в Тель-Авиве

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович рассказал, почему решил принять участие в турнире категории ATP-250 в Тель-Авиве (Израиль).

«В этом сезоне я пропустил пару крупных турниров из-за обстоятельств, которые не позволяли мне путешествовать. Поэтому я пообщался с командой о расписании, хотел понять, на каких турнирах смогу сыграть. Я собирался участвовать в Кубке Лэйвера и хотел играть три недели подряд, поэтому Тель-Авив был для меня идеальным выбором. Плюс потому, что я давно здесь не был, а в последний раз мне фантастически понравилось», — сказал Джокович на пресс-конференции, посвящённой старту турнира.

Первым соперником Джоковича (1) в Тель-Авиве станет победитель матча Тьяго Монтейро (Бразилия) – Пабло Андухар (Испания).