Рафаэль Надаль: я бы хотел попрощаться со всеми на корте, это точно

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль порассуждал на тему потенциального завершения профессиональной карьеры.

«Я бы хотел попрощаться на корте, это точно. Но вы никогда не знаете, что может принести будущее. И, что ж, очевидно, что у меня была очень долгая карьера, на протяжении которой я чувствовал любовь и поддержку многих людей по всему миру, но мы посмотрим, что будет дальше.

Прямо сейчас я не думаю об этом, потому что, когда вы уже начинаете думать об этом, это потому, что что-то не функционирует в ежедневной жизни, верно? И хотя моё тело в последнее время не функционировало нормально в моей повседневной жизни, моя голова говорит мне, что я всё еще хочу, чтобы я продолжал, и мы увидим, до каких пор», — цитирует Надаля пользователь Twitter Genny SS со ссылкой на издание Onda Sero.