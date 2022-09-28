Джокович рассказал о том, как бы хотел завершить профессиональную карьеру

Экс-первая ракетка мира, 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович высказался на тему завершения карьеры, а также признался, что хотел бы попрощаться с теннисом также, как это ранее сделал знаменитый швейцарец Роджер Федерер.
«Должен сказать, я тоже думал о том, как будет выглядеть моё прощание с теннисом. Определённо, есть одна вещь, которую я бы хотел, чтобы помимо, конечно, присутствия моей семьи и близких людей в моей жизни, случилась во время этого. Я хотел бы, чтобы там были мои самые главные соперники и конкуренты», — цитирует Джоковича издание Sportskeeda.
Напомним, в ночь на 24 сентября Федерер провёл свой последний матч в профессиональной карьере. Швейцарец сыграл в паре с Рафаэлем Надалем на Кубке Лэйвера против Фрэнсиса Тиафо и Джека Сока. Встреча завершилась победой американцев, которые представляли сборную мира, со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 11:9.
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