Измождённая Паула Бадоса показала, как выглядит после тренировки. Фото
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Третья ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса опубликовала новую запись в своих социальных сетях. Спортсменка выложила фотографию, на которой можно посмотреть, как она выглядит после напряжённой тренировки. На снимке Паула измождена вследствие интенсивного рабочего процесса.
Фото: из личного архива паулы бадосы
Высшее достижение 24-летней Паулы Бадосы на турнирах «Большого шлема» — выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2021 года. В 2022 году Бадоса ни разу не выходила в четвертьфинал на ТБШ. На Открытом чемпионате Австралии она проиграла в четвёртом круге, на «Ролан Гаррос» — в третьем, на Уимблдоне — в четвёртом, на US Open — во втором.
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